ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аналитик Григорьев назвал условие для подорожания доллара до 120 рублей

11:35
  • пятница
  • 21 июля 2023

Рост курса рубля маловероятен

Значительный рост курса национальной валюты возможен лишь при условии возникновения глобального финансового кризиса. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.  

Американский экономист предсказал США "афганский сценарий" на Украине
Экономисты предупредили о проблемах для американской экономики

"Рост курса доллара к 120 рублям возможен в случае возникновения полноценного финансового кризиса в развитых странах", - заявил Григорьев.

При этом аналитик подчеркнул, что в нынешних условиях значительный рост курса национальный валюты маловероятен.

Он также добавил, что американская экономика продолжает находиться в стадии "турбулентности" на фоне прошлогоднего энергетического кризиса в Европе. По его словам, на данный момент финансовая сфера США испытывает не только рост инфляции, но и "перегрев" рынка труда.  

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина станет для США еще одним Афганистаном. По его словам, ошибка Вашингтона заключается в отказе от предложения Москвы об осуществлении коллективной безопасности в мире.   

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обмен валюты
Обмен валюты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.