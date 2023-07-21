Аналитик Григорьев назвал условие для подорожания доллара до 120 рублей

Рост курса рубля маловероятен

Значительный рост курса национальной валюты возможен лишь при условии возникновения глобального финансового кризиса. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

"Рост курса доллара к 120 рублям возможен в случае возникновения полноценного финансового кризиса в развитых странах", - заявил Григорьев.

При этом аналитик подчеркнул, что в нынешних условиях значительный рост курса национальный валюты маловероятен.

Он также добавил, что американская экономика продолжает находиться в стадии "турбулентности" на фоне прошлогоднего энергетического кризиса в Европе. По его словам, на данный момент финансовая сфера США испытывает не только рост инфляции, но и "перегрев" рынка труда.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина станет для США еще одним Афганистаном. По его словам, ошибка Вашингтона заключается в отказе от предложения Москвы об осуществлении коллективной безопасности в мире.

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