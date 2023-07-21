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Зеленский уволил критиковавшего его посла в Великобритании

11:48
  • пятница
  • 21 июля 2023

О новом месте работы дипломата пока неизвестно

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла страны в Великобритании Вадима Пристайко. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу, 21 июля.
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Официально причина такого решения не раскрывается, сообщает РИА Новости. Чем займется Пристайко после увольнения, также пока неизвестно.

Пристайко ранее критически высказался в адрес Зеленского после его перепалки с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Британский политик попенял президенту Украины на неблагодарность, тот в ответ предложил объяснить ему, как благодарить правильно, и пообещал делать это каждое утро. Вслед за этим Зеленский записал издевательское видео, в котором сказал "спасибо" 47 раз.

Украинский посол в Лондоне выразил сомнения в том, что это здоровый сарказм, а также подчеркнул, что "мы не должны показывать россиянам, что между Украиной и Западом есть противоречия".

Вадим Пристайко ранее уже делал заявления, которые не вполне соответствовали позиции официального Киева. В частности, перед началом контрнаступления ВСУ он предупреждал, что запланированные атаки могут привести к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

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