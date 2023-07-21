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Киев отчитался о закупке тысяч дронов отечественного производства

12:14
  • пятница
  • 21 июля 2023

Украину критиковали за слабое применение собственных разработок

За последние полтора года Министерство обороны Украины закупило тысячи беспилотников украинского производства 28 разных моделей. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

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В министерстве уточнили, что в числе купленных аппаратов — девять моделей дронов-камикадзе, среди которых три самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

Общее количество поставленных в Вооруженные силы Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Тем временем на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что "завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", хотя прежде "по нему были переговоры, потом были остановки, скандалы". Предполагается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

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