В Польше разбился разведывательный беспилотник армии США

Беспилотник упал во время учений американских военных

Разведывательный БПЛА армии США потерпел крушение на юге Польши, передает радиостанция RMF FM.

"Американский разведывательный беспилотник упал в Нижней Силезии в окрестностях города Тшебень", - заявили в эфире польской радиостанции.

По данным радиостанции, об обнаружении американского беспилотника сообщил случайный свидетель, который в момент падения летательного аппарата гулял в лесу.

При этом ведущий радиостанции подчеркнул, что БПЛА упал во время учений американских военнослужащих на военном полигоне города Тшебень. Уточняется, что после крушения беспилотника никто из местных жителей не пострадал.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что два неизвестных беспилотника упали минувшей ночью на территории региона. По данным властей, в результате падения дрона в Жуковском районе никто не пострадал.

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