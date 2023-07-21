Блиновской продлили арест на три месяца

Блогер сидит в подмосковном коттедже

Пресненский суд в Москве на три месяца продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской.

Мера пресечения продлена до 26 октября 2023 года с сохранением запрета определенных действий, передает РИА Новости.

Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. Блиновская попросила суд разрешить ей "хотя бы преподавать", чтобы иметь возможность погасить долги и содержать семью.

Блогер и автор тренинга личностного роста "Марафон желаний" Елена Блиновская была задержана в апреле при попытке выехать из России. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в общей сложности она должна бюджету свыше 900 млн рублей. Суд санкционировал ее домашний арест.

Алексею Блиновскому, мужу Елены, предъявлено обвинение в пособничестве.

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