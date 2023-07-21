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В Италии признали, что 95% украинского зерна не попадает в Африку

12:19
  • пятница
  • 21 июля 2023

Запад усугубляет продовольственный кризис в Африке

Порядка 95% украинского зерна не попадает на территорию африканского континента. Об этом в интервью La Stampa заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.   

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"95% украинского зерна поставляется вне Африканского континента", - заявил Крозетто.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что страны Запада делают все для усугубления продовольственного кризиса в Африке. По его словам, дефицит зерна в африканских странах приводит не только к росту цен на продукты первой необходимости, но и к массовому голоду.

Он также добавил, что дестабилизация ситуации на африканском континенте сказывается на миграции в Европе.  

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после прекращения черноморской инициативы страны Запада должны вывозить украинское зерно через территории европейских стран.  

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