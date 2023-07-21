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В Госдуме опровергли намерение продлить срок службы в армии до двух лет

12:29
  • пятница
  • 21 июля 2023

Такой необходимости нет

Продлевать срок службы в российской армии до двух лет не имеет смысла. Такое заявление сделал в пятницу, 21 июля, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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По словам парламентария, "современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода", поэтому "зачем тогда человека держать еще год в армии, если он будет то же самое проходить".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, почему срок срочной службы составляет не пресловутые полгода, а год, Картаполов отметил, что специальность надо не только получить, но и затем "отработать применение", сообщает "Интерфакс".

15 июля Министерство обороны официально объявило о завершении в России весеннего призыва 2023 года на срочную службу. В Вооруженные силы и другие воинские формирования направлены 147 тысяч человек. Выслужившие установленные сроки своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Что касается планируемого изменения призывного возраста, в российском парламенте заверили, что предстоящего осеннего призыва это не коснется — изменения начнут действовать не ранее весеннего призыва 2024 года.

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