СКР объяснил продление ареста Блиновской сразу на три месяца

Расследование продолжается

Следствие продолжает устанавливать пособников блогера Елены Блиновской в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Об этом рассказал следователь в Пресненском суде Москвы в пятницу, 21 июля.

Во время заседания по вопросу о о продлении обвиняемой домашнего ареста представитель следствия сообщил, что следственные работы по уголовному делу еще не завершены. Необходимо допросить не менее 20 человек и провести дополнительные экспертизы.

В связи с этим следствие потребовало продлить домашний арест Блиновской до 26 октября, суд ходатайство СКР удовлетворил, сообщает ТАСС.

Блиновская уверяла, что с первого дня задержания признала вину и активно сотрудничает со следствием, а также не нарушает условий домашнего ареста.

Суд при этом наложил обеспечительные меры в виде ареста на 21 объект недвижимости блогера. Также вынесено решение об аресте денежных средств, золотых коллекционных монет и различной валюты Блиновской почти на 50 млн рублей и 300 тысяч долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"