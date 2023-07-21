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СКР объяснил продление ареста Блиновской сразу на три месяца

12:36
  • пятница
  • 21 июля 2023

Расследование продолжается

Следствие продолжает устанавливать пособников блогера Елены Блиновской в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Об этом рассказал следователь в Пресненском суде Москвы в пятницу, 21 июля.
Блиновской продлили арест на три месяца

Во время заседания по вопросу о о продлении обвиняемой домашнего ареста представитель следствия сообщил, что следственные работы по уголовному делу еще не завершены. Необходимо допросить не менее 20 человек и провести дополнительные экспертизы.

В связи с этим следствие потребовало продлить домашний арест Блиновской до 26 октября, суд ходатайство СКР удовлетворил, сообщает ТАСС.

Блиновская уверяла, что с первого дня задержания признала вину и активно сотрудничает со следствием, а также не нарушает условий домашнего ареста.

Суд при этом наложил обеспечительные меры в виде ареста на 21 объект недвижимости блогера. Также вынесено решение об аресте денежных средств, золотых коллекционных монет и различной валюты Блиновской почти на 50 млн рублей и 300 тысяч долларов.

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Елена Блиновская
Елена Блиновская
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