На взломавших Telegram-канал Блиновской завели дело

В соцсетях блогера вновь появились сообщения о марафонах

По факту взлома Telegram-канала Елены Блиновской возбуждено уголовное дело.

Об этом блогер рассказала на заседании суда в пятницу, 21 июля. Однако Блиновская не уточнила, носит ли это дело уголовный характер, есть ли в деле фигуранты и кто именно занимается расследованием.

"На людей, которые взломали мой Telegram-канал, заведено дело", - передает ее слова РИА Новости.

Ранее в Telegram-канале Блиновской появилось сообщение о новом марафоне с ссылкой для регистрации. В настоящий момент Блиновская находится под домашним арестом и ей запрещено пользоваться интернетом.

Сегодня, 21 июля, Пресненский суд Москвы продлил меру пресечения Елене Блиновской. Блогера оставили под домашним арестом до 26 октября.

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