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Илон Маск обеднел на $20 млрд из-за падения акций Tesla

12:47
  • пятница
  • 21 июля 2023

Состояние предпринимателя оценивается в 234 млрд долларов

Американский предприниматель Илон Маск в течение суток обеднел на 20 млрд долларов из-за резкого падения акций компании Tesla. Об этом свидетельствуют обновленные данные Bloomberg Billionaires Index.

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Уточняется, что накануне ценные бумаги компании по производству электрокаров упали почти на 10%. На данный момент стоимость одной акции Tesla составляет порядка 263 долларов.   

При этом предприниматель смог сохранить лидерство в списке богатейших людей планеты. После сокрушительного обвала акций Tesla состояние Маска оценивается в 234 млрд долларов.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что постоянные изменения в мировой экономике не придают уверенности в завтрашнем дне. По его словам, когда-нибудь глобальная финансовая система развалится на части.  

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