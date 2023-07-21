Илон Маск обеднел на $20 млрд из-за падения акций Tesla

Состояние предпринимателя оценивается в 234 млрд долларов

Американский предприниматель Илон Маск в течение суток обеднел на 20 млрд долларов из-за резкого падения акций компании Tesla. Об этом свидетельствуют обновленные данные Bloomberg Billionaires Index.

Уточняется, что накануне ценные бумаги компании по производству электрокаров упали почти на 10%. На данный момент стоимость одной акции Tesla составляет порядка 263 долларов.

При этом предприниматель смог сохранить лидерство в списке богатейших людей планеты. После сокрушительного обвала акций Tesla состояние Маска оценивается в 234 млрд долларов.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что постоянные изменения в мировой экономике не придают уверенности в завтрашнем дне. По его словам, когда-нибудь глобальная финансовая система развалится на части.

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