Песков оценил угрозу судам в Черном море со стороны Украины

В Кремле напомнили о любви киевского режима к терактам

Украина не гнушается ничем, она непредсказуема. Такой комментарий в пятницу, 21 июля, дал спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить риски для судоходства в Черном море.

Украинское Министерство обороны ранее объявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских портов, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Киев при этом запретил со своей стороны судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и в Керчь-Еникальском канале.

Песков напомнил о тяге киевского режима к терактам и подчеркнул, что это несет опасность для судов в Черном море.

В России ситуация анализируется, компетентные ведомства разработают рекомендации для минимизации рисков, цитирует чиновника РИА Новости.

21 июля в российском Минобороны рассказали, что в акватории Черного моря, в районе, временно закрытом для судоходства после приостановки зерновой сделки, российский флот отработал задержание и поражение корабля-нарушителя. Экипаж катера "Ивановец" поразил судно-мишень противокорабельными крылатыми ракетами. В результате точного удара условный противник был уничтожен. Выполнение тренировочных задач и поражение вражеского объекта контролировали при помощи беспилотника.

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