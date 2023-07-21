Кремль прокомментировал изменение призывного возраста

В Госдуме передумали поднимать нижнюю планку

В Государственной думе продолжается дискуссия по вопросу изменения границ призывного возраста для службы в российской армии. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать недавние сообщения из Госдумы на данную тему спикер Кремля заявил, что главной в этом вопросе остается экспертная точка зрения Министерства обороны, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что думский комитет по обороне решил не поднимать нижнюю планку призывного возраста с 18 лет до 21 года, как планировалось. Ко второму чтению в Госдуме одобрены поправки, устанавливающие возраст призыва на срочную службу в ВС России в диапазоне от 18 до 30 лет.

При этом глава комитета Андрей Картаполов заверил, что планов увеличения срока службы в армии с одного года до двух лет в нижней палате российского парламента не имеется, поскольку это не имеет смысла.

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