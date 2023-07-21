В Ростовской области зафиксированы случаи лихорадки Западного Нила

Переносчики болезни - комары
Два случая заражения лихорадкой Западного Нила подтвердили в Ростовской области.
Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в Роспотребнадзоре. Причина распространения, скорее всего, жара в регионе и подтопления. Именно в такой среде активизируется переносчики болезни – комары.
"Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров", - говорится в сообщении регионального управления.
Чтобы защититься от переносчиков лихорадки Западного Нила, при посещении лесопарковых зон и водоемов следует носить защитную одежду, максимально закрывающую тело, а также использовать репелленты.
Для предотвращения появления комаров в доме, рекомендуется установить сетки на окнах и в дверных проемах и применять фумигаторы.
На дачных участках важно не допускать скопление воды в контейнерах и регулярно чистить сточные канавы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"