В Ростовской области зафиксированы случаи лихорадки Западного Нила

Переносчики болезни - комары

Два случая заражения лихорадкой Западного Нила подтвердили в Ростовской области.

Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в Роспотребнадзоре. Причина распространения, скорее всего, жара в регионе и подтопления. Именно в такой среде активизируется переносчики болезни – комары.

"Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров", - говорится в сообщении регионального управления.

Чтобы защититься от переносчиков лихорадки Западного Нила, при посещении лесопарковых зон и водоемов следует носить защитную одежду, максимально закрывающую тело, а также использовать репелленты.

Для предотвращения появления комаров в доме, рекомендуется установить сетки на окнах и в дверных проемах и применять фумигаторы.

На дачных участках важно не допускать скопление воды в контейнерах и регулярно чистить сточные канавы.

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