Собянин объявил о планах строительства нового корпуса НИИ имени Склифосовского

Здание займёт площадь более 120 тысяч квадратных метров

В столичном институте скорой помощи имени Склифосовского появится новый медицинский комплекс, который построят на месте устаревших разрозненных корпусов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он посетил сегодня клинику, где пообщался с сотрудниками.

Здание займёт площадь более 120 тысяч квадратных метров. Его оснастят самым современным оборудованием. Это уже второй этап модернизации клиники. Ранее по решению Сергея Собянина там был построен и открыт уникальный флагманский центр.

"Придется очень серьезно поработать с точки зрения логистики, медицинских технологий, осмысления, как этот корпус должен работать, чтобы вам было комфортно работать, чтобы посетителям было комфортно, чтобы там были новые самые современные медицинские технологии. Над этим проектом будем вместе с вами работать, если вы согласны", - заявил Собянин.

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