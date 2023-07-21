ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин объявил о планах строительства нового корпуса НИИ имени Склифосовского

13:00
  • пятница
  • 21 июля 2023

Здание займёт площадь более 120 тысяч квадратных метров

В столичном институте скорой помощи имени Склифосовского появится новый медицинский комплекс, который построят на месте устаревших разрозненных корпусов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он посетил сегодня клинику, где пообщался с сотрудниками.

Здание займёт площадь более 120 тысяч квадратных метров. Его оснастят самым современным оборудованием. Это уже второй этап модернизации клиники. Ранее по решению Сергея Собянина там был построен и открыт уникальный флагманский центр.

"Придется очень серьезно поработать с точки зрения логистики, медицинских технологий, осмысления, как этот корпус должен работать, чтобы вам было комфортно работать, чтобы посетителям было комфортно, чтобы там были новые самые современные медицинские технологии. Над этим проектом будем вместе с вами работать, если вы согласны", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Строительство нового корпуса НИИ имени Склифосовского
Строительство нового корпуса НИИ имени Склифосовского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.