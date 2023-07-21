Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии

Ограничения введены в отношении предприятий ОПК

Власти Новой Зеландии вводят очередной пакет санкций в отношении российских и белорусских компаний и граждан. Об этом в ходе очередного брифинга заявила глава МИД Новой Зеландии Нанаии Махуты.

"Экономические ограничения будут введены в отношении шести граждан России и Белоруссии", - заявила Махуты, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что санкции будут введены в отношении 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса России. По ее словам, российские предприятия ОПК "заслуживают" быть включенными в новый санкционный список, поскольку деятельность этих организаций напрямую связана с производством оружия и других военных технологий.

Она также добавила, что экономические рестрикции будут распространены на шесть белорусских компаний, которые специализируются на финансово-кредитных операциях.

Ранее в Посольстве России сообщили, что введение новых санкций против российских компаний со стороны США и ЕС подтверждают оправданность курса Москвы на укрепление финансового и технологического суверенитета страны.

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