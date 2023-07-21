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Путин: результатов украинского контрнаступления нет

13:24
  • пятница
  • 21 июля 2023

Украина несет многотысячные потери

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Украины результатов в ходе контрнаступления.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли громадные потери - десятки тысяч человек, мобилизационный потенциал страны почти исчерпан, а западные кураторы разочарованы Киевом, сообщил российский лидер на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России.

"Западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором громко вещали украинские власти. результатов, во всяком случае пока, нет", - сказал он.

Западная техника, поставленная Украине, часто уступает еще советским образцам вооружений, передает РИА Новости.

Накануне в МИД России заявили, что Западные спонсоры требуют от Киева оправдать вложенные деньги и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч военных и более 1,2 тысячи единиц военной техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.

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