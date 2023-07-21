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Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться из-за зерновой сделки

13:33
  • пятница
  • 21 июля 2023

Белоруссия обвинила ЕС в лицемерной политике

Белорусские чиновники должны "мобилизоваться" на фоне планов польских властей о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страны ЕС. Об этом в ходе совещания по вопросам уборочной компании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"Мы должны организоваться, мобилизоваться, спланировать нашу работу, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут", - заявил Лукашенко, чьи слова приводит Telegram-канал "Пул первого".

При этом белорусский лидер подчеркнул, что западные страны ведут лицемерную политику в отношении Украины. По его словам, ни одна из стран ЕС не согласилась на ввоз украинского зерна через свои территории.

Ранее анонимный источник из МИД Турции сообщил, что Анкара выступает за продолжение черноморской инициативы в четырехстороннем формате. По данным СМИ, турецкие власти надеются, что Россия продолжит участие в сделке.

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