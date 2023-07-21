Варшава забыла историю

В Варшаве забыли, что Польша получила много западных земель в советское время благодаря Иосифу Сталину. Однако мы об этом напомним. Такое заявление в пятницу, 21 июля, сделал российский президент Владимир Путин.

Как указал глава государства, Польша рассчитывает сформировать некую коалицию "под зонтиком НАТО", чтобы напрямую вмешаться в конфликт на Украине и урвать себе "кусок пожирнее" от украинской территории.

Еще одним участником такого объединения Путин назвал Литву и указал, что целью польско-литовской коалиции является последующая оккупация Украины.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в свою очередь, подтвердил, что Польша рассматривает вопрос установления контроля над Западной Украиной через размещение там своих войск. Он объяснил это тем, что к Варшаве приходит осознание того, что поражение Украины является лишь вопросом времени.

Владимир Путин поручил Нарышкину и его ведомству отслеживать планы Польши в отношении Украины, сообщает РИА Новости.

В мае Владимир Путин сделал краткий экскурс в историю Украины. Рассматривая копию карты Европы, составленной в середине XVII века во Франции, на которой Украины нет, президент напомнил, что в те времена эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, потом попросились в состав Московского царства. После Октябрьской революции появились квазигосударственные образования – к примеру, советская власть создала советскую Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества, подчеркнул российский лидер.

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