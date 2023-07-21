Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей

Туроператоров освободят от НДС при продаже путевок по России. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты Госдумы.

Эта мера будет действовать до 30 июня 2027 года. Кроме того, распространится на те путёвки, которые были проданы начиная с 1 июля этого года. Инициатива призвана уменьшить стоимость туров по стране.

Первое чтение прошёл ещё один важный документ - он предусматривает выплаты на покупку жилья семьям погибших в зоне спецоперации полицейских и сотрудников МЧС.

Также парламентарии одобрили законопроект, который устанавливает налог на сверхприбыль для крупных компаний.

"Мы впервые принимаем такие решения, которые касаются изъятия через налог сверхприбыли. При этом к нему относятся нормально представители бизнеса. Они понимают это. И у нас здесь тоже есть консенсус, это крайне важно. Много разговоров идет о сверхдоходах, о необходимости их облагать налогами. В принципе, это тема из этого же порядка. Сегодня те, кто поддержал этот законопроект, имеют право говорить, что мы за то, чтобы справедливо принимались решения. Потому что сверхприбыль дальше уже оседает через дивиденды и многое другое в те же карманы. Поэтому хотелось бы и об этом, чтобы все помнили", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



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