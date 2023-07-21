Москвичам рассказали, как правильно выгуливать собак

В столице проходят рейды

В наморднике и на поводке! Предупреждения на входе, объявления по громкоговорителю, личные беседы - в московских парках пытаются донести до москвичей, как правильно выгуливать собак. Рейды инспекторы проводят регулярно, нарушителей штрафуют. Ситуация меняется, но медленно. В чём проблема?

Пристальное внимание администрации Перовского парка к правилам выгула домашних питомцев приносит свои результаты. Нарушителей теперь здесь почти не встретить. Однако заходя в парк, йорк Степан и метис Дюша по привычке всё ещё настороженно принюхиваются и заметно нервничают. Ведь ещё недавно некоторые из крупных сородичей, свободно разгуливавших по парку, то и дело задирали четверолапых друзей.

Малыш Тошка после одного случая по парку и вовсе предпочитает гулять на руках хозяйки. На хозяев собак, не желающих ни с кем считаться, жаловались и другие посетители.

В администрации парка рассказывают, что сотрудники охраны с нарушителями, выгуливающими питомцев не по правилам, разбираются, однако полномочий у них не так много. Могут вызвать полицию, но стараются воздействовать уговорами.

"Сотрудники частного охранного предприятия парка проводят беседы с посетителями парка о необходимости выгуливать собак на поводке, а также о том, что собаки потенциально опасных пород должны находиться в наморднике", - рассказала Дарья Касаткина менеджер культурно-досуговой организаций Перовского парка культуры и отдыха.

Правила выгула собак прописаны в получившем в этом году новую редакцию законе об ответственном обращении с животными. В соответствии с ними опасные породы собак свободно бегать могут только на территории частных огороженных участков их владельцев, и нигде больше. В столичном своде правил есть, правда, одна оговорка, на которую противники поводка и намордника охотно ссылаются.

"Отдельно были приняты правила содержания собак и кошек в городе Москве. Там как раз указано, что собаку без намордника и поводка можно выгуливать в малолюдных местах. Не определено, что именно является малолюдным местом", - сказал юрист Тимур Кадиев.

Столичные парки вряд ли могут считаться малолюдными, ведь по определению -это места массового отдыха горожан. Поэтому инспекторы городского комитета ветеринарии проводят регулярные рейды.

"При выявлении нарушений применяются меры административного реагирования. Штраф за нарушение выгула собак составляет до 2000 рублей", - сообщила Евгения Злобина, консультант государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии Москвы.

Случается, правда это не так часто. При виде проверяющих хозяева как правило сразу берут своих питомцев на поводок.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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