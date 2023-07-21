Собянин объявил о планах строительства нового корпуса НИИ им Склифосовского

"Склифу" исполняется 100 лет

История главного корпуса Института Склифосовского началась еще в 1792 году. Граф Николай Шереметев заложил камень в фундамент Странноприимного дома для неимущих москвичей. В память о супруге, которая умерла от туберкулеза, граф построил не просто больницу, а "Дворец милосердия". Над величием этого здания работал выдающийся итальянский архитектор Джакомо Кваренги.

В советское время этот особняк стал городской больницей. Позже здесь открылась станция скорой помощи. А в 1923 году - сто лет назад - в здании бывшей Шереметевской больницы был создан Институт неотложной помощи, которому присвоили имя выдающегося дореволюционного хирурга Николая Склифосовского. Хотя в этом здании он никогда не работал.

"Потом война, в войну здесь лежали раненые. Они лежали, кстати, здесь и в войну 1812-го года. В войну 1812 года - это одно из немногих зданий, которые уцелели в пожаре", - рассказывает Владимир Леменёв, научный консультант сосудистого отделения НИИ Склифосовского.

Сегодня Склиф применяет все современные разработки в медицине. В январе здесь открылся флагманский центр. Мэр столицы Сергей Собянин два с половиной года курировал строительство современного семиэтажного корпуса.

"Легендарный Склиф получил новый флагманский центр, обеспеченный самыми высокими технологиями, самыми современными операционными, самым современным диагностическим оборудованием, самыми современными реанимациями. Хорошие условия для врачей и пациентов. В целом Склиф благодаря вводу этого корпуса увеличит свои мощности почти в полтора раза, а по объему операционных услуг более чем в два раза", - говорил Собянин.

Для врачей - это большой рывок вперед в профессии. Техника позволяет творить чудеса.

"У нас есть сейчас две гибридные операционные, которые одновременно позволяют работать и открыто делать полосные операции и в тоже время ещё делать и эндоваскулярные операции", - говорит Сергей Петриков, директор НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Накануне столетнего юбилея Склифа, который будут отмечать 23 июля, мэр столицы вновь посетил клинику - с поздравлениями и наградами.

"Если москвичей спросить, с чем ассоциируется московская медицина, большинство из них скажут: "Конечно, со "Склифом". Если спросить москвичей, на кого они надеются, когда случаются какие-то трагедии, наверное, тоже скажут, что на вашу клинику", - сказал Собянин.

Сами врачи Склиф не считают своей работой. Говорят, что у них не коллектив, а большая дружная семья.

"Наши врачи всегда готовы помогать не только нашим пациентам, но и друг другу. У нас, если где-то что-то случается, и даже, если не происходит оповещение о том, что надо приехать, приезжают все", - говорит - Наталья Дроздова, главный врач, заместитель директора по лечебной работе НИИ Склифосовского

Второе столетие Склифа начинается с нового витка перемен.

"Принято решение о том, что на месте старых корпусов построим современную новую клинику, по сути дела. Около 120 тыс. кв. м - целый медицинский город. Придется очень серьезно поработать с точки зрения логистики, медицинских технологий, осмысления, как этот корпус должен работать, чтобы вам было комфортно работать, чтобы посетителям было комфортно, чтобы там были новые самые современные медицинские технологии", - говорит Собянин.

Работа предстоит сложная. Ведь во время строительства врачи продолжат спасать жизни людей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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