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Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют на выходные

15:11
  • пятница
  • 21 июля 2023

"Марьина Роща" и "Чкаловская" станут конечными станциями

В эти выходные будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии. 22 и 23 июля нельзя будет проехать между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская". Эти станции на время станут конечными. За два дня их должны привести в порядок: почистить и покрасить потолки, отшлифовать мрамор, спрятать провода. О вариантах маршрутов расскажут единый транспортный портал, приложения "Московский транспорт" и "Метро Москвы".

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