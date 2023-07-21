В Москве открылся "Гидрофлай фест"

Зрителей ждет зрелищное шоу

В Москве открылся, пожалуй, самый зрелищный и опасный фестиваль лета "Гидрофлай Фест".

Головокружительные трюки, фристайл на аквабайках, фееричные шоу: парк "Измайлово" на два дня стал центром экстрима. Мастера гидрофлая с помощью специального оборудования пролетают над акваторией по сложной траектории, заходя на рискованные виражи. И всё благодаря реактивной тяге одной или нескольких водяных струй. В этом году высший пилотаж покажут 40 спортсменов из разных стран.



Элина Пронякина: "Это может перебить страх высоты, потому что поднимаются люди на 20 метров, в воздух получается".

Антон Буткевич: "Если показать, что человек тоже может летать, как некоторые животные, это очень интересно, даже если попробовать - очень интересно будет".

Сергей Филиппов, организатор фестиваля: "Помимо соревновательной части у нас завтра будет ещё и развлекательная часть. Фестивальная. Будут показательные выступления, полеты в тандемах, много чего интересного".

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