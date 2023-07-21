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Путин: Западу уже не хватает украинского пушечного мяса

14:00
  • пятница
  • 21 июля 2023

Западные страны нацелились на Литву и Польшу

Запад явно разочарован результатами украинского контрнаступления, которое не принесло никаких результатов. Такое заявление сделал в пятницу, 21 июля, президент России Владимир Путин.
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Он указал, что Киеву не помогают ни поставки оружия, ни присутствие иностранных наемников и советников.

В этих условиях Западу уже не хватает только лишь украинского пушечного мяса, "поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы: самих поляков, литовцев и далее по списку", отметил Путин.

Как подчеркнул глава государства, "это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях", сообщает РИА Новости.

Ранее политический обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястшембский заявил, что страны Запада пытались использовать Польшу в качестве инструмента "мягкой силы" по отношению к России, при этом действия Запада противоречили объявленным целям о потенциальном сближении с российской политической элитой. По словам эксперта, такие недальновидные и "опасные" действия США и ЕС создали для польского руководства "рискованную ситуацию", поскольку страна стала "зависимым инструментом" в руках ведущих западных держав.

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