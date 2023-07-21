Центробанк повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

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Центральный банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ключевая ставка не менялась с сентября 2022 года. До сегодняшнего дня ключевая ставка оставалась на уровне 7,5 процента годовых шесть раз подряд.

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции", - говорится в релизе Центробанка.

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