Центробанк повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

На 1 п.п.
Центральный банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Ключевая ставка не менялась с сентября 2022 года. До сегодняшнего дня ключевая ставка оставалась на уровне 7,5 процента годовых шесть раз подряд.
"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции", - говорится в релизе Центробанка.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"