ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центробанк повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

13:40
  • пятница
  • 21 июля 2023

На 1 п.п.

Центральный банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ключевая ставка не менялась с сентября 2022 года. До сегодняшнего дня ключевая ставка оставалась на уровне 7,5 процента годовых шесть раз подряд. 

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции", - говорится в релизе Центробанка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.