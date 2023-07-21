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Задержан экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

14:03
  • пятница
  • 21 июля 2023

Сотрудники СК нагрянули в его квартиру около полудня

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, передает РБК со ссылкой на анонимный источник из МВД.

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По данным собеседника издания, правоохранители увезли Стрелкова из собственного дома около полудня. На данный момент сотрудники СК России проводят обыск в его квартире.  

По предварительным данным, задержание Стрелкова было проведено по заявлению одного из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер".  

При этом в официальном Telegram-канале бывшего главы Минобороны ДНР появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. По ее словам, сотрудники СК вывели Стрелкова из дома и увезли в неизвестном направлении.  

"От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", - заключила его супруга.

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