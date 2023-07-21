Задержан экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Сотрудники СК нагрянули в его квартиру около полудня

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, передает РБК со ссылкой на анонимный источник из МВД.

По данным собеседника издания, правоохранители увезли Стрелкова из собственного дома около полудня. На данный момент сотрудники СК России проводят обыск в его квартире.

По предварительным данным, задержание Стрелкова было проведено по заявлению одного из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер".

При этом в официальном Telegram-канале бывшего главы Минобороны ДНР появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. По ее словам, сотрудники СК вывели Стрелкова из дома и увезли в неизвестном направлении.

"От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", - заключила его супруга.

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