Путин пообещал ответ всеми средствами на агрессию против Белоруссии

Республика является частью Союзного государства, напомнил президент России

Развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России. Такое заявление сделал в пятницу, 21 июля, российский лидер Владимир Путин.

Президент напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства, куда входит и Россия — этим и будет определяться реакция на внешнюю агрессию.

При этом Путин указал на то, что Польша хотела бы заполучить часть территории Белоруссии, сообщает РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии. Спикер Кремля, комментируя "такое враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации", заверил, что ведется работа по усилению безопасности Союзного государства.

При этом директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что достаточным основанием для военного ответа Москвы и Минска станет применение Киевом военной силы против России или Белоруссии.

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