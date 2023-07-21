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Нарышкин заявил о планах Польши разместить войска на западной Украине

14:28
  • пятница
  • 21 июля 2023

Варшава готовится к вводу военного контингента

Власти Польши планируют осуществить переброску войск на территории западных областей Украины. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ по поводу Украины
Нарышкин рассказал об американских способах борьбы с Россией

"В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, западных областях путем размещения там своих войск", - заявил Нарышкин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава разведывательного ведомства подчеркнул, что политическое руководство Польши планирует осуществить переброску войск на Украину под предлогом исполнения союзнических обязательств по обеспечению "безопасности и стабильности" в регионе.

Он также добавил, что исполнять союзнические обязательства будут литовско-польско-украинские бригады. По его словам, сотрудники российских спецслужб внимательно следят за развитием ситуации на приграничных территориях.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о телефонном разговоре с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. По его словам, беседа была сосредоточена вокруг ситуации на Украине.  

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