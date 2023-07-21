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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Эрдогана

14:18
  • пятница
  • 21 июля 2023

Турецкий лидер настаивает на возобновлении зерновой сделки

Президент России Владимир Путин пока не планирует личных контактов с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным зерновую сделку и выразил надежду на скорые переговоры. Турция готова сделать все возможное, чтобы действие договора возобновилось.

В Анкаре отмечали, что Путин может посетить Турцию в августе. В Кремле не исключили контактов президента с Эрдоганом, но точные даты не назвали.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Москве подчеркнули, что часть соглашений в отношении России не выполнялась, а гуманитарные коридоры использовались для атак на российскую инфраструктуру. Накануне завершил свою работу расположенный в Стамбуле совместный координационный центр (СКЦ) по зерновой сделке.

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