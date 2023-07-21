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Москва объяснилась с Пекином насчет поврежденного генконсульства КНР в Одессе

14:54
  • пятница
  • 21 июля 2023

Страны поддерживают тесный контакт

Российская сторона предоставила посольству Китайской Народной Республики в Москве необходимые разъяснения на фоне сообщений об ущербе, который был причинен генеральному консульству Китая в Одессе. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
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Ведомство уточнило, что МИД предоставил посольству Китая в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России, сообщает "Интерфакс".

После атаки киевского режима с помощью надводных беспилотников на Крымский мост в ночь на 17 июля Россия нанесла удары возмездия по объектам военной инфраструктуры Украины, в том числе в Одессе. Удары были продолжены в рамках спецоперации, в ночь на 20 июля Вооруженные силы России поразили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров украинских военно-морских сил. Удар был нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования.

При этом ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, комментируя теракт Киева на Крымском мосту, что стороны конфликта на Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты и инфраструктуру. Чиновница подчеркнула необходимость обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право.

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