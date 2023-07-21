ВС России ударили по местам подготовки терактов

Киев готовил преступления с использованием БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам на Украине, где готовились теракты с применением беспилотников против России.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен ночью высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

Ранее в Кремле заявили, что коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России.

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