Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцов ожидают новые возможности, поездки и экскурсии, а Скорпионам не стоит спешить со сменой работы
Овны
Не ограничивайте свои творческие порывы и любопытство! Начните заниматься тем, о чем мечтаете: научиться рисовать, танцевать, играть на музыкальном инструменте.
Тельцы
На радость домовитым представителям этого знака, Солнце вчера переместилось в сектор гороскопа, отвечающий за жилье и семью. Можно обдумать, что вам надо купить или отремонтировать.
Близнецы
Вы наконец-то в своей стихии: Солнце включает зеленый свет любителям общаться и активничать в социальных сетях. Вы также можете начать вести дневник или блог.
Раки
Солнце вчера покинуло ваш знак, оставив его пустым и тихим. Наконец-то вы можете отдохнуть и снизить социальную активность. Уходите в отпуск, если получится.
Львы
Солнце вчера вошло в ваш знак, с днем рождения! Следующий месяц вам многое позволено, ведь вы именинники и герои самых веселых вечеринок.
Девы
Если вы накопили целый воз обид и невысказанных претензий, пора разгружаться. Идите к психологу или поищите другие способы наладить отношения с окружающими и с собой.
Весы
Вы скоро будете заняты в общественных проектах: начнете устраивать праздники или волонтерские проекты. Вам понравится быть частью коллектива, общаться с единомышленниками.
Скорпионы
Приготовились просить повышения или искать новую работу? Не тут-то было: Венера становится ретроградной, так что до начала сентября потерпите, а лучше отдохните.
Стрельцы
Солнце в родственном знаке Льва порадует вас новыми возможностями, поездками, экскурсиями. Узнавайте мир - вы это любите, не отказывайте себе в новых впечатлениях!
Козероги
Раздать долги или вложить деньги в выгодное дело – такие мысли не оставляют вас. А вот звезды советуют отложить их до сентября, потому что сейчас совсем не время!
Водолеи
Солнце в секторе отношений говорит само за себя: вас ждет месяц, когда не хочется быть одному. Получить все и сразу не получится - вас ждет долгий, но интересный путь!
Рыбы
Звезды приглашают вас в места, где можно не только отдыхать, но и поправлять здоровье. Обязательно прислушайтесь к этому совету, и будете в отличной форме.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"