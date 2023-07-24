Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцов ожидают новые возможности, поездки и экскурсии, а Скорпионам не стоит спешить со сменой работы

Овны

Не ограничивайте свои творческие порывы и любопытство! Начните заниматься тем, о чем мечтаете: научиться рисовать, танцевать, играть на музыкальном инструменте.

Тельцы

На радость домовитым представителям этого знака, Солнце вчера переместилось в сектор гороскопа, отвечающий за жилье и семью. Можно обдумать, что вам надо купить или отремонтировать.

Близнецы

Вы наконец-то в своей стихии: Солнце включает зеленый свет любителям общаться и активничать в социальных сетях. Вы также можете начать вести дневник или блог.

Раки

Солнце вчера покинуло ваш знак, оставив его пустым и тихим. Наконец-то вы можете отдохнуть и снизить социальную активность. Уходите в отпуск, если получится.

Львы

Солнце вчера вошло в ваш знак, с днем рождения! Следующий месяц вам многое позволено, ведь вы именинники и герои самых веселых вечеринок.

Девы

Если вы накопили целый воз обид и невысказанных претензий, пора разгружаться. Идите к психологу или поищите другие способы наладить отношения с окружающими и с собой.

Весы

Вы скоро будете заняты в общественных проектах: начнете устраивать праздники или волонтерские проекты. Вам понравится быть частью коллектива, общаться с единомышленниками.

Скорпионы

Приготовились просить повышения или искать новую работу? Не тут-то было: Венера становится ретроградной, так что до начала сентября потерпите, а лучше отдохните.

Стрельцы

Солнце в родственном знаке Льва порадует вас новыми возможностями, поездками, экскурсиями. Узнавайте мир - вы это любите, не отказывайте себе в новых впечатлениях!

Козероги

Раздать долги или вложить деньги в выгодное дело – такие мысли не оставляют вас. А вот звезды советуют отложить их до сентября, потому что сейчас совсем не время!

Водолеи

Солнце в секторе отношений говорит само за себя: вас ждет месяц, когда не хочется быть одному. Получить все и сразу не получится - вас ждет долгий, но интересный путь!

Рыбы

Звезды приглашают вас в места, где можно не только отдыхать, но и поправлять здоровье. Обязательно прислушайтесь к этому совету, и будете в отличной форме.

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