Глава Rheinmetall: будущий завод на Украине будет защищен системами ПВО

От идеи строительства предприятия никто не планирует отказываться

Rheinmetall не откажется от идеи строительства на территории Украины завода по производству и ремонту военной техники. Об этом в интервью Bild заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Армин Паппергер.

"Будущий завод на Украине будет защищен современными системами противовоздушной обороны", - заявил Паппергер.

При этом глава оборонного концерна подчеркнул, что завод будет построен совместно с украинскими подрядчиками, несмотря на предупреждения официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее представитель внешнеполитического России Мария Захарова заявила, что строительство завода немецкой компании Rheinmetall по производству бронетехники на Украине не обойдется без последствий. По ее словам, будущий завод по производству и ремонту бронетехники станет законной целью российских военных.

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