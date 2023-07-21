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Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание

15:21
  • пятница
  • 21 июля 2023

Задерживали его сотрудники Следственного комитета

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) действительно задержали. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказал его адвокат Александр Молохов.

Юрист отметил, что пока не видел документов, но предполагает, что задержание осуществлялось в рамках следственных действий по статье 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По словам адвоката, он занимается установлением местонахождения своего клиента, чтобы оказать ему квалифицированную юридическую помощь, сообщает РИА Новости.

При этом Baza сообщает, что Стрелкову могут вменять статью 280 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

О задержании Стрелкова сначала рассказал источник в Министерстве внутренних дел России. По предварительным данным, задержание было проведено по заявлению одного из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер", однако подробности не раскрывались.

Супруга Стрелкова рассказала, что сотрудники Следственного комитета вывели задержанного из дома и увезли в неизвестном направлении.  

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