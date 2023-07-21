Зеленский поручил силовикам продумать работу зернового коридора

После выхода России из зерновой сделки прежний коридор закрыт

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 июля, дал поручение военному командованию и ряду министерств подготовить комплекс действий для продолжения экспорта зерна по Черному морю.

Адресатами поручения являются главком ВСУ Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа, а также министерства инфраструктуры и иностранных дел.

Во время ставки главнокомандующего на Украине обсудили действия по защите портов и инфраструктуры, ход боевых действий, поставки, логистику, производство оружия и боеприпасов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Киев разрабатывает новый временный судоходный маршрут для безопасного вывоза зерна после выхода России из черноморской инициативы. Письмо с соответствующими предложениями уже направлено в Международную морскую организацию ООН.

При этом источники сообщали, что Турция выступает за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате и надеется на возобновление участия в ней России, а пока Анкара продолжает шаги по урегулированию ситуации.

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