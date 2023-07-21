"Длинный поводок": как ЦРУ использовало абстрактное искусство в своих целях

На Западе пытались убедить всех, что авангард – это проявление свободы

В Берлине завершилась неделя моды. Многое из того, что было там представлено в качестве основных тенденций ближайшего времени, не стоит показывать детям и беременным женщинам. Например, эту коллекцию европейские СМИ описывают как смелую, инновационную, прогрессивную. И не стоит думать, что западные модельеры так сходят с ума. Когда-то и картины художников-абстракционистов воспринимались как горячечный бред. Сегодня эти, с позволения сказать, полотна продаются за многие миллионы американских денег. Потому что они не просто так стали культовыми. Их, как и основные тенденции ближайшего времени в моде, продвигают и продвигают сознательно.

Душевнобольная японка Яёи Кусама не просто рисует миллионы кружочков, она ещё и зарабатывает миллионы долларов, и уверенно держится в лидерах самых дорогих современных художников. Например, в этом году в Гонконге на аукционе Sotheby's анонимный покупатель за лот из пяти работ заплатил почти 23 миллиона долларов, а сотрудничество с брендом Louis Vuitton сумасшедшую 94-летнюю бабулю сделало популярной среди поколения тиккеров. И теперь ещё за сумками, которые будто бы разрисовали трёхлетние дети, выстраиваются очереди.

"Многие европейские столицы настолько были очарованы ей, не просто потому что она современный художник, а потому что она действительно делает невероятные вещи. Она живёт в специальном месте под присмотром врачей, каждое утро её отводят в мастерскую, где она создаёт свои картины", - говорит историк моды Анатоль Вовк.

Возможно, цветные кружочки и тыквы - это и волшебство, но всё же интереснее другое – кто стоит за этой давно невменяемой женщиной и управляет её миллионами? И почему японцы только сейчас стали считать Кусаму своим достоянием, а в пятидесятых годах её мазню не признавали, и художнице даже пришлось практически бежать в Америку. Кстати, сбежала вовремя – как раз начиная с 1947 года в США запустили секретную программу ЦРУ по использованию современного искусства в качестве оружия в холодной войне.

"ЦРУ более 20 лет поддерживало и продвигало живопись абстрактного экспрессионизма по всему миру. Потому что в пропагандистской войне с Советским Союзом это новое художественное движение можно было представить как доказательство творчества, интеллектуальной свободы и культурной мощи США. Даже художники не знали, что новое американское искусство тайно продвигалось в рамках политики, известной как "длинный поводок", - пишут западные СМИ.

Что особенно удивительно, эту информацию нынешний Госдеп США не опровергает, напротив, разоблачительную статью британских журналистов американцы разместили на официальном сайте главного органа внешней политики – то есть подтвердили, что именно эксперты ЦРУ придумали абстрактный экспрессионизм и внушили всему миру, что бессмысленная мазня – это высокое и дорогое искусство. И самое поразительное то, что до сих пор народ ходит по галереям – морщит лбы и пытается понять смысл кракозябр, которого просто нет.

"Одним из тех, кто придумал эту идею - холодную войну в искусстве - был Фрэнк Виснер - один из основателей ЦРУ. Он же придумал программу "пересмешник" по контролю за журналистами и литераторами по всему миру. Ещё Фрэнк Виснер отвечал за военные перевороты", - отметил журналист-расследователь Марк Гроуберт.

В 1947 году Госдеп созрел для проведения передвижной международной выставки под названием "Развитие американского искусства", единственной целью которой было доказать Советскому Союзу, что Америка – это не культурная пустыня, как тогда было принято считать. Но выставка получилась настолько смехотворной, что возмутила даже 33-го президента США Гарри Трумэна, а конгрессмены заявили, что только тупые американцы могут платить налоги за такой мусор. Кстати, приблизительно так же, но уже в 1962 году о современном искусстве и художниках-авангардистах высказался Никита Хрущёв на выставке в московском Манеже.

В Америке же, чтобы убедить всех, что авангард – это проявление свободы, искусственно придумали конгресс за культурную свободу – его офисы находились в 35 странах и под его контролем издавались 20 журналов, которые печатали, естественно, то, что приказывали. Прикрывали всё это музеи, давая свою высокую экспертную оценку, ну а финансировали всё это американские миллиардеры – точно известно, что среди них был и Нельсон Рокфеллер.

"В ЦРУ хотели всем внушить – что наши художники настолько свободны, что могут создавать произведения искусства, которые никто не понимает и даже не любит, но это не имеет значения, потому что в Америке мы все свободны", - говорит Эрика Досс, профессор кафедры американистики университета Нотр-Дам.

В 1958 году американцы повезли свои творения в Париж, потом в Лондон. Вокруг выставки начали искусственно нагнетать ажиотаж и дальше всё закрутилось так, что в ЦРУ до сих пор не верят, что их идея не просто прижилась, но и начала жить самостоятельно.

"Посмотрите, где это искусство оказалось: в мраморных залах банков, в аэропортах, в мэриях, залах заседаний и больших галереях. Для "холодных воинов", продвигавших их, эти картины были логотипом, символом их культуры и системы, которые они хотели показывать везде, где это имело значение. Им это удалось", - пишут СМИ.

Действительно, крупнейшие аукционные дома ежегодно продают за сотни миллионов холсты, похожие друг на друга, с невнятными полосочками, крючки, квадратиками. А искусствоведы научились убеждать коллекционеров в живописности простых точек.

В общем, не важно, какие каракули на холсте, и даже не важно кто их накарябал, главный в этом творчестве – спонсор, который раскрутит имя художника так, чтобы потом либо на нём зарабатывать, либо использовать в своих целях. Например, как это делает сын американского президента Джо Байдена. Хантер Байден тоже недавно ворвался в мир искусства и уже зарабатывает миллионы.

"Ещё в 2019 году Хантер не мог найти галерею, чтобы выставить свои работы. А что случилось в 2020 году, что всё так изменило? Его отец стал президентом США! И теперь картина Хантера Байдена продается по цене, которая превышает среднюю стоимость дома в Америке", - заявил конгрессмен-республиканец Кеннет Бак.

Как это принято в мире дорогих картин, на выставку к Байдену-младшему можно попасть только по приглашению, и ценников на его произведения в открытом доступе нет.

"Рынок искусства считается одним из самых лучших способов, чтобы деньги отмывать и передавать взятки", - отметил политический обозреватель Джон Вароли.

Так что, похоже, не зря именитые режиссеры давно высмеивают рынок уродливых картин в фильмах, открыто говоря, что любая мазня может стать произведением искусства, если её правильно продавать.

Кстати, удалось ли ЦРУ доказать, что американское искусство сильнее русского – большой вопрос, но то, что прозападные страны явно подхватили идеи Госдепа, это факт. Как доказательство – норвежский художник Вегард Винге получил от государства 37 миллионов норвежских крон, чтобы финансовые проблемы не мешали ему творить - рисовать шедевры разноцветными фекалиями.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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