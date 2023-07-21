Рекордный зной: глобальное потепление уносит тысячи жизней

В перспективе глобальное потепление может привести к смене климатических зон

С вероятностью 80% нынешний год станет самым жарким в истории. США и Европа плавятся от небывалой жары, в Европе уже вторая волна зноя за неделю - на итальянской Сардинии температура приближается к рекордным +50, в Германии, в восточных и южных землях обещают до плюс 38°, что для этих мест совсем не характерно. Лесные пожары из-за жары бушуют в Испании, Греции и Хорватии, горит Канада. Ну а что не горит, то тонет. Индия заявила, что рассматривает введение запрета на экспорт всех сортов риса, кроме басмати. В стране проливные ливни, уничтожающие урожай. Схожая ситуация в Китае и в целом в Азии.

Пока южные провинции Китая заливало дождем, а ветер был такой силы, что выкорчёвывал деревья из земли, на севере КНР стояла адская жара. Метеостанция в деревне Санбао, расположенной в городском округе Торфун, зафиксировала плюс 52 градуса по Цельсию.

Ещё выше воздух прогрелся в калифорнийской "Долине смерти". Так называют впадину в районе пустыни Мохаве. Термометры там показали плюс 54, едва не дотянув до мирового рекорда в 56 градусов, зафиксированных здесь же в начале прошлого века. Впрочем, и без этого жара там стояла адская. Как, впрочем, и в других южных штатах США.

Тяжелее всего пришлось жителям юга Европы. Испания, Португалия, Греция, Италия. Уже в июне температура там била рекорды за всю историю метеонаблюдений. Однако июль оказался ещё жарче. Спасибо антициклону "Цербер" и пришедшему ему на смену "Харону", принёсшему из пустыни Сахара раскалённый воздух и пыль.

"Над югом Европы, над Средиземным морем, над западной Африкой установился мощный антициклон. Когда я говорю мощный, это значит, что он высокий. Он прослеживается от поверхности Земли до 15-16 километров. Это очень редко бывает. И означает, что воздушные массы, которые перемещаются с Запада, не могут пробиться через этот гребень высокого давления. Это первое. Второе, в гребне высокого давления нисходящие потоки воздуха по вертикали. Это означает, что никаких облаков нет. Значит небо малооблачное или безоблачное. И значит, что солнечные лучи, которые сейчас насыщены энергией, все-таки это тропики и июль, они естественно прогревают подстилающую поверхность. И эта жара передается воздуху", - пояснил Роман Вильфанд, научный руководитель Росгидрометцентра.

В Греции и Турции полыхают масштабные лесные пожары, уничтожающие не только деревья, но и дома местных жителей. Гибнут животные. Мелеют реки. Ученые предупреждают, что нынешняя ситуация может оказаться куда хуже той, что европейский континент переживал в прошлом году. А тогда от аномальной жары в Евросоюзе погибли по меньше мере 60 тысяч человек.

В мае и июне поверхность морей нагрелась сильнее, чем когда-либо в это время года, говорят ученые. Одновременно с этим сократилась площадь льдов в Антарктике. Причем так, как никогда раньше. Кроме того, специалистами было зафиксировано начало такого природного явления как Эль-Ниньо. Речь идет об изменении температуры течения воды в океане у берегов Перу, которая раз в несколько лет повышается.

"Это потепление поверхности воды распространяется на всю акваторию. Сначала экваториального мирового океана, а затем и на другие акватории в умеренных широтах. Это означает, что от океана передается огромное количество тепла. И средняя температура повышается", - отметил Роман Вильфанд.

Помимо того, что из-за этого гибнет планктон в водах Тихого океана. А следом сокращается и популяции рыбы, которая им питается, "Эль-Ниньо" оказывает огромное влияние на мировую погоду, провоцируя различные аномалии. Снег в странах, где его никогда не видели. Или же дожди в местах с крайне засушливым климатом. К примеру, в 2015-м году именно с этим явлением связывают цветение пустыни "Атакама". Это самое засушливое место на земле. С одной стороны, и нынешние катаклизмы можно списать на временное повышение температуры мирового океана. Если бы не данные исследований.

"Одно из заметных явлений, которые мы наблюдали, заключается в том, что с 1980-х годов число одновременных волн тепла вокруг Северного полушария увеличилось в 6 раз. Эта тенденция не показывает никаких признаков снижения", - рассказал Джон Нэрн, старший советник по вопросам экстремальных погодных условий Всемирной метеорологической организации.

То есть такое природное явление как Эль-Ниньо - это лишь вспомогательный фактор. Средняя температура на планете Земля и без этого повышается, меняя климат. В итоге, если раньше наводнения, например, в Сочи происходили раз в 5 лет, то теперь они случаются трижды в год. То же самое можно сказать и про тропические ливни в Москве, которые стали довольно частым явлением. Понятно, что прежняя инфраструктура на такое не рассчитана. А новая уже строится с учетом погодных явлений. Потому как уже понятно, что климат продолжит меняться.

Подобные перемены, прежде всего, связаны с глобальным потеплением. Его причины ученым давно известны – это выбросы парниковых газов. Но проблема заключается в том, что резко снизить их невозможно. Попытки заигрывать с экологией при помощи зеленой энергетики ощутимых результатов не принесли. Тем более, вреда от неё ничуть не меньше. В Шотландии, например, для того, чтобы установить ветрогенераторы, срубили 14 миллионов деревьев. Тем же путем пошли и в немецкой Баварии. Этой весной недалеко от замка Бройберг вырубили несколько гектаров леса, чтобы установить ветряки. И данная одержимость "зеленой повесткой" продолжает нарастать.

"Мы имеем дело с последствиями глобального потепления. И всё, что сейчас происходит, напрямую связано именно с этим. И данный процесс, я считаю, уже необратим", - говорит Фридерика Отто, специалист по климату.

Однако созерцать его в той же Европе привыкли из окна собственной квартиры, охлаждаемой кондиционером. Теперь же с этим есть проблемы. "Зеленая энергетика" покрывает лишь десять процентов потребляемой мощности. АЭС практически ликвидированы. А те, что остались, были вынуждены приостановить работу из-за жары. Вода в реках, которую используют для охлаждения реакторов, слишком нагрелась. Раньше этот дисбаланс ликвидировался при помощи газа. Преимущественно российского. Однако теперь в Евросоюзе он в дефиците.

"Да, СПГ - это более гибкая система. Но эта система, которая не позволяет переместить значительные объемы газа, в отличие от трубопроводной системы. И если мы видим, как в Европе снижается энергопотребление, потому что они отказались по политическим мотивам от российских энергоносителей, то это мы видим и в рецессии в Германии, и в падении производства, и в падении комфорта жизни людей", - отметил Александр Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике.

По подсчетам климатологов, ежегодно мировая экономика теряет до 2 процентов ВВП от участившихся климатических катастроф. В ближайшие годы эта цифра вырастет до 3-5 процентов, а у отдельных стран до 12. Будет расти и количество жертв. При этом погибшие во время самих природных катаклизмов – это лишь вершина активно тающего айсберга. Потепление уже уносит тысячи жизней менее заметным способом. Регионы с умеренным климатом лишаются пахотных земель из-за строительства городов, а на юге урожай гибнет от засух. В Африке с каждым годом все больше людей, которые страдают от голода. В Европе продовольствия пока хватает. Хотя и там проблемы нарастают как снежный ком.

"По последним данным Европейской обсерватории засухи, 42% территории Европейского союза находятся под угрозой высыхания почвы из-за отсутствия дождей. То же самое относится и к значительной части территории Великобритании. Кроме того, на 4% территории Европы ситуация обстоит ещё хуже — от жары страдают сельскохозяйственные культуры и растения", - пишут СМИ.

То есть картина вырисовывается не самая радужная. Причем, для всей планеты. В перспективе ее ожидают масштабные катаклизмы. В Стамбуле, например, уже начали готовиться к разрушительному землетрясению, которое прогнозируют ученые. В Канаде полыхают леса. Причем, так, что от них может ничего не остаться.

По данным специалистов, в перспективе глобальное потепление вообще может привести к смене климатических зон. К примеру, температура в Скандинавии будет как раньше в Германии. Сами немцы ощутят испанский зной. А вот южной Европе повезет меньше всего – она превратится в почти безжизненную пустыню. Так что нынешние плюс 45 в тени – это, видимо, лишь цветочки.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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