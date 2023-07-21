В Госдуме заявили, что цифровой рубль сможет создать конкуренцию Сбербанку

Банки должны быть готовы к изменениям рынка

Цифровые рубли составят конкуренцию крупнейшим российским банкам, в том числе и Сбербанку. Об этом в ходе круглого стола, посвященного принятию законопроекта, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Цифровой рубль создаст конкуренцию Сбербанку как институту, оперирующему большим количеством денег в финансовой системе страны", - заявил Аксаков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом депутат подчеркнул, что внедрение цифровых рублей является неоспоримым благом для развития конкуренции в финансово-кредитной сфере. По его словам, спрос россиян на использование цифровых рублей заставит кредитные организации приспосабливаться к новым реалиям рынка.

Он также добавил, что появление нового конкурента на финансовом рынке заставит крупнейших игроков обеспечить более эффективную работу с клиентами.

Ранее в Банке России сообщили, что тестирование цифровых рублей будет осуществляться уже в августе. По данным регулятора, перед тестированием цифровых рублей профильные комитеты Госдумы должны разработать еще несколько нормативно-правовых актов.

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