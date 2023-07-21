Десятки туристов обратились за медпомощью на подъезде к Крыму

По данным Минздрава, несколько человек пришлось госпитализировать

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил организовать дежурство сотрудников скорой помощи в местах скопления автомобилей по пути следования в Крым. По данным ведомства, десяткам россиян, которые направились в Крым по сухопутному маршруту, потребовалась медицинская помощь.

По данным ведомства, с вечера 17 июля до утра 21 июля к врачам на подъезде к полуострову обратились 80 российских туристов. В их числе – десять детей. Двое взрослых и один ребенок госпитализированы, остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

После теракта спецслужб Украины на Крымском мосту путешествующим на автомобилях россиянам рекомендовали выбирать сухопутный маршрут через новые российские регионы. Эксперты при этом советовали туристам выбирать для поездки на полуостров железную дорогу, как самый безопасный путь.

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