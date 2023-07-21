Путин раскрыл планы Варшавы в отношении Украины

Президент России провел оперативное совещание с членами Совета безопасности страны

Польша может напрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы вернуть себе свои, как считают в Варшаве, исторические территории. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны. Президент подчеркнул - западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, им мало украинского "пушечного мяса", и они хотят пустить в расход также поляков и литовцев. Владимир Путин предупредил - это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях.

"Вопрос поражения Украины – лишь вопрос времени!". Варшава, следует из доклада главы нашей Службы внешней разведки президенту, начинает осознавать, что никакая военная помощь Киеву уже не поможет. Западные кураторы явно разочарованы тем, как идет широкоразрекламированное украинское контрнаступление.

"Результатов – во всяком случае пока – нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачены" в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наёмников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии. Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит", - сказал Путин.

А по техническим характеристикам часто уступает вооружению даже советских времён. Натовские арсеналы истощены. Производственные мощности – на пределе. Но и они не в силах удовлетворить непомерные аппетиты Киева.

"В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек. И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и сёлам Украины, действующему режиму всё труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется. И европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил, а по факту – обслуживание чужих, далеко не европейских интересов", - заявил Путин.

Главная цель Запада сегодня – разжигание огня войны. В том числе благодаря амбициям лидеров некоторых восточноевропейских государств. Превративших русофобию в экспортный товар и инструмент внутренней политики.

"У польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, западных областях, путем размещения там своих войск", - заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Якобы в рамках выполнения союзнических обязательств, в формате так называемого "Люблинского треугольника". Украина, Польша и Литва подписали соглашение об углублении военного, технического, экономического сотрудничества еще в 2020-м.

"Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную "шкуру" и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на её суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землёй. Также, кстати, как и их идейные предшественники – петлюровцы, которые в 1920-м году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни. Такие предатели и сегодня готовы "открыть ворота" для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину. По сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причём, останутся навсегда. И в этом, кстати, не будет ничего нового", - отметил Путин.

По итогам Первой мировой польские части заняли Львов и прилегающие земли Австро-Венгрии. Подстрекаемая Западом Варшава воспользовалась трагедией гражданской войны в России. Наша страна была вынуждена заключить Рижский мирный договор в 1921-м и фактически признать отторжение своих территорий. Был еще захват части Литвы, с которой Польша вместе боролась с "русским империализмом". Раздел Чехословакии в результате мюнхенского сговора с Гитлером. В 20-30-е годы прошлого века в так называемых восточных Кресах - это территория западных Украины, Белоруссии и части Литвы - Варшава вела "полонизацию", то есть жестокую колонизацию и подавление местного населения. Уничтожались культура и православие.

"Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - сказал Путин.

Ведь сейчас поляки готовятся отправить на Украину не просто очередную группу наёмников, которых наши военные успешно уничтожают. А создать регулярное и хорошо оснащенное войсковое соединение. Его планируют использовать на территории Украины. Впрочем, и на соседнюю Белоруссию у поляков тоже есть планы и это, подчёркивает Путин, принципиальный момент.

"Вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского "пушечного мяса" Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал – самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко", - рассказал Путин.

Похоже, "Гиена Европы" замыслила опасную игру, совсем не задумываясь о последствиях. А они, доказано минимум пятью разделами Польши, для этой страны всегда были катастрофическими.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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