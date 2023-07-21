ВС России продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам ВСУ

Все назначенные цели были поражены

Российские военные вновь нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам, которые украинские националисты использовали для подготовки терактов против нашей страны. Все назначенные цели поражены. По данным британских СМИ, националисты начали использовать почти на всех участках запрещённые кассетные боеприпасы, которые Киеву поставили американцы. И предпринимают попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Но, как сообщили в нашем Минобороны, безуспешно. Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 14 беспилотников противника.

Третью ночь подряд российские вооруженные силы наносят удары крылатыми ракетами и беспилотниками по районам Одессы и Николаева. Цели - в том числе портовые сооружения, которые активно используют ВСУ. На земле российская армия ведёт наступательные действия рядом с Артемовском и вдоль городской черты Авдеевка-Донецк. На некоторых участках линии Купянск-Сватово-Кременная отмечаются прорывы украинской обороны и продвижения наших частей на расстояние до трёх километров.

После артподготовки отделение десантников начинает штурм украинских окопов. В самой дальней траншее наши бойцы заметили движение. Это была пулемётная точка у входа в блиндаж. Внутри несколько человек. Пытались отстреливаться. Были ликвидированы.

Первая ракета огнемётной системы "Солнцепёк" - пристрелочная. Летит до цели дольше минуты. Корректировщик быстро даёт поправку. Возле Синьковки и Лимана Первого, это севернее Купянска, наступление украинских частей российская артиллерия останавливала четырежды за сутки. На пятую попытку ВСУ не решились. Большая часть украинских подразделений погибла и также была взята в плен.

По данным Минобороны, за минувшие сутки самые большие потери ВСУ понесли возле Донецка. У сёл Разлив и Выемка потери составили почти 200 солдат, две пушки, три броневика и четыре автомобиля.

В Чёрном море несущие боевое дежурство российские военные корабли провели учебные стрельбы. Ракетами поражена надводная цель, в качестве которой, как сообщается, выступал трофейный украинский корвет "Тернополь". Затонул после первого же попадания.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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