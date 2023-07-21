Появились кадры из затопленного ливнем Норильска

Автомобили поплыли

Кадры из Норильска, где в результате мощного ливня на улицы хлынули бурные потоки воды. На перекрестках глубокие лужи - автомобили плывут, пешеходам вода по колено.

Потопы и в жилых домах. Горожане публикуют видео из своих квартир - на кадрах дождь льёт прямо с потолка, в подъездах - водопады.

Новые водоёмы появились и в Новосибирске, там после сильной грозы затопило целые районы. Люди боятся открыть двери в дома - иначе большая вода хлынет в помещения. Впрочем, некоторые горожане решили воспользоваться случаем и отправились в заплыв по городским улицам.

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