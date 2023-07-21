ЦБ объявил о достижении экономикой России докризисного уровня

Регулятор поднял ключевую ставку впервые почти за год

Экономика России в целом достигла докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказала председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что это наблюдение справедливо, "если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции".

Рост мировой экономики замедляется, что ведет к удешевлению российского экспорта. В итоге он оказался под двойным давлением — и из-за санкций, и из-за рыночной конъюнктуры, предупредила Набиуллина.

При этом структурные изменения российской экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам, цитирует главу Центробанка РИА Новости.

Ранее Эльвира Набиуллина подчеркивала, что экономика России прошла 2022 год в целом хорошо, но это не должно приводить к выводу о ее неуязвимости.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что, несмотря на сильнейшее давление Запада, ситуация в стране устойчивая. ВВП увеличивается и в годовом исчислении составит 5,5%. Растет промышленное производство. Ситуация на рынке труда стабильна, безработица держится на рекордно низкой отметке — 3,2%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"