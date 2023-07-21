ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Украины сменил тон в адрес "братьев-поляков" после резкой реакции Варшавы

15:54
  • пятница
  • 21 июля 2023

Польша напомнила Украине об оказанной ей помощи

Польша оказывает Украине чрезвычайную поддержку, "мы никогда этого не забудем и всегда будем благодарны за это". Такое заявление сделал в пятницу, 21 июля, глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Запад обвинили в использовании Польши как инструмент для обмана России

После собственного высказывания о том, что инициатива Варшавы о продлении запрета на импорт украинского зерна стала "недружественным и популистским шагом" по отношению к Киеву, Шмыгаль сменил риторику.

Он обратился к "братьям-полякам", отметив, что "вы всегда первые, кто поддерживает Украину". Свои прежние заявления политик оправдал тем, что его страна переживает "сверхсложное время", сообщает ТАСС.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина потребовала от партнеров работать сообща, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность и "экономическое выживание" Украины. Политик высказала недовольство решением Варшавы пролонгировать запрет на экспорт украинского зерна, исходя из интересов польских фермеров.

Власти Польши в ответ припомнили Киеву всю уже оказанную помощь и предупредили, что помогали раньше и будут помогать в дальнейшем лишь в рамках, продиктованных польскими национальными интересами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.