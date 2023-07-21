Премьер Украины сменил тон в адрес "братьев-поляков" после резкой реакции Варшавы

Польша напомнила Украине об оказанной ей помощи

Польша оказывает Украине чрезвычайную поддержку, "мы никогда этого не забудем и всегда будем благодарны за это". Такое заявление сделал в пятницу, 21 июля, глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

После собственного высказывания о том, что инициатива Варшавы о продлении запрета на импорт украинского зерна стала "недружественным и популистским шагом" по отношению к Киеву, Шмыгаль сменил риторику.

Он обратился к "братьям-полякам", отметив, что "вы всегда первые, кто поддерживает Украину". Свои прежние заявления политик оправдал тем, что его страна переживает "сверхсложное время", сообщает ТАСС.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина потребовала от партнеров работать сообща, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность и "экономическое выживание" Украины. Политик высказала недовольство решением Варшавы пролонгировать запрет на экспорт украинского зерна, исходя из интересов польских фермеров.

Власти Польши в ответ припомнили Киеву всю уже оказанную помощь и предупредили, что помогали раньше и будут помогать в дальнейшем лишь в рамках, продиктованных польскими национальными интересами.

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