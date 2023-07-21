Обезумевший врач оскорбил россиянку

Молдавский врач не только отказался принимать на прием пациентку из России, но и унизил ее прилюдно из-за нации. Видео инцидента моментально распространилось в Сети.

"Я русских не оперирую! Вы для меня враги сразу", – приводит слова сотрудника больницы РИА Новости.

При этом обезумевший врач накричал на других пациентов и заявил, что хотел бы расстрелять всех из автомата "Калашникова".

Примечательно, что после резонанса в СМИ руководство клинической больницы Молдавии осудило произошедшее и принесло глубочайшие извинения за поведение врача.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что власти страны готовы рассмотреть возможность вступления страны в ЕС, несмотря на отсутствие политического контроля над Приднестровьем.

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