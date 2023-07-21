ВСУ обстреляли Белгородскую область 130 раз за сутки

Интенсивность обстрелов резко возросла

Боевики ВСУ продолжают обстреливать территорию Белгородской области. По подсчетам губернатора Вячеслава Гладкова, а минувшие сутки зафиксировано более 130 прилетов – это на 60% больше, чем в два предыдущих дня.

По данным Гладкова, которые приводит РИА Новости, за 20 июля обстреляны семь приграничных районов. Общее число выпущенных снарядов – 131, тогда как в предыдущие дни было около 80 в сутки.

Интенсивнее всего противник обстреливает Шебекинский городской округ. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Марьино – 9, по селу Терезовка – 6, по посёлку Ленинский – 4. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших и разрушений. На всей территории Белгородской области продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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