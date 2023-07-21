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Собянин объявил о запуске суперсервиса "Мой питомец" на mos.ru

16:28
  • пятница
  • 21 июля 2023

В разделе "Жизненные ситуации" содержатся ответы на многие повседневные вопросы

На портале mos.ru заработал суперсервис "Мой питомец" для владельцев домашних животных. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о его функционале.

"Теперь у владельцев появилась возможность получить доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца. Она содержит сведения о посещении ветеринара, вакцинациях, результаты исследований в государственных ветклиниках. Чтобы все документы по питомцу были под рукой, в карту можно добавить данные о приемах и исследованиях в частных клиниках", – написал Собянин в своем Телеграм-канале.

По словам мэра, в разделе "Жизненные ситуации" содержатся ответы на многие повседневные вопросы: больше 40 статей по 10 ключевым тематикам, а в разделе "Информационная карта" – адреса площадок для выгула собак, приютов для животных, ветеринарных клиник, центров бесплатной вакцинации и зоогостиниц.

Ранее сообщалось, что единый колл-центр ветеринарной службы стал популярным у владельцев домашних животных. Вызвать врача, записаться к профильным специалистам, просто проконсультироваться - все это теперь можно сделать, позвонив по одному телефону.

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