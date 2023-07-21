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Россия начала прорабатывать новые маршруты вывоза зерна

16:35
  • пятница
  • 21 июля 2023

В МИД заявили о серьезных контактах с африканскими странами по этой проблеме

Новые маршруты сельскохозяйственного экспорта прорабатывает Россия на фоне прекращения зерновой сделки и осложнения ситуации в Черном море. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на брифинге, это логистически-технический вопрос, которым уже занимаются.

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Вершинин добавил, что Москва сейчас проводит серьезные переговоры с африканскими странами по теме доставки российских грузов – в том числе и зерновых. Замглавы МИД подчеркнул, что коридоров в Черном море больше нет, есть только зоны высокого риска, передает ТАСС.

После атаки на Крымский мост Москва прекратила свое участие в зерновой сделке. Россия готова вернуться к соглашениям по черноморской инициативе – но лишь тогда, когда будут выполнены все условия в отношении нашей страны, заявил российский президент Владимир Путин.

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