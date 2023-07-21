Польша разместит сотню американских ударных вертолетов на восточной границе

Варшава закрывает направление от "атак России"

Мощное присутствие Войска польского, сотрудничающего с армией США, на восточной границе государства, полностью закроет это направление от потенциального нападения. В эффективности своего плана уверен министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава Минобороны заявил, что Варшава намерена купить в США 96 вертолетов Apache. Пока же все процедуры не завершены, американская армия предоставит Польше восемь вертолетов из собственных запасов, передает РИА Новости.

По словам Блащака, танки Abrams, которые Польша также покупает у США, и вертолеты Apache "закроют "Брестские ворота". Вдобавок, как сообщалось ранее, польские войска перебрасываются из западной части страны к границе с Белоруссией, их численность оценивается в 10 тысяч.

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