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Россия будет досматривать суда в Черном море

17:49
  • пятница
  • 21 июля 2023

Надо убедиться, нет ли на борту военных грузов

Россия будет досматривать суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты. Это подразумевается в заявлении Минобороны – там сказано, что корабли будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, пояснил на пресс-конференции замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

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По словам дипломата, российская сторона должна убедиться, что на борту судна нет чего-либо "плохого". Ему будет направлен запрос, а при необходимости произведен досмотр.

Ранее Вершинин сообщил, что на фоне выхода Москвы из зерновой сделки и осложнения ситуации в Черном море Россия прорабатывает новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции. По словам замминистра, это во многом вопрос логистики, который сейчас решается в контакте с африканскими странами, передает РИА Новости.

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